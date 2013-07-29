Метпредприятия Украины экспортировали черных металлов на 7,3 млрд долл.

Металлургические предприятия Украины в январе-июне 2013 года в денежном выражении экспортировали черных металлов на 7,335 млрд долл., сообщается на сайте Министерства доходов и сборов Украины.

Миндоходов не приводит сравнительных данных за аналогичный период 2012 года.

Согласно сообщению, в июне 2013 года выручка от экспорта черных металлов составила 1,188 млрд долл.

Так же Миндоходов сообщает, что импорт черных металлов в январе-июне 2013 года в денежном выражении составил 1,091 млрд долл.

В июне 2013 года украинские метпредприятия импортировали продукции на 200,722 млн долл.

Как сообщал УНИАН, за 2012 год металлургические предприятия сократили выручку от экспорта черных металлов на 17% по сравнению с 2011 годом - до 15,3 млрд долл., а импорт черных металлов сократился на 17,2% - до 2,299 млрд долл.

Продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную долю валютной выручки.