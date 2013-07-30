Украина экспортировала меди на 100,2 млн долл.

Украина за январь-июнь 2013 года в денежном выражении экспортировала меди на 100,167 млн долл. США, сообщает Министерство доходов и сборов.

Миндоходов не приводит сравнительных данных за аналогичный период 2012 года.

Согласно сообщению, в июне 2013 года экспорт меди в денежном выражении составил 12,312 млн долл.

В январе-июне 2013 года Украина импортировала меди в денежном выражении на 73,932 млн долл., в июне 2013 года – на 15,265 млн долл.

Как сообщал УНИАН, Украина в январе-мае 2013 года экспортировала меди на 87,854 млн долл., при этом импорт меди составил 58,667 млн долл.

В 2012 году выручка от экспорта меди составила 196,352 млн долл.