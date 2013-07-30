Украина экспортировала чугуна на 382 млн долл.

Украина в январе-июне 2013 года экспортировала 1,054 млн тонн чугуна на сумму 382,053 млн долларов США, сообщает Министерство доходов и сборов Украины.

Миндоходов не приводит сравнительных данных за аналогичный период 2012 года.

Согласно сообщению, в июне Украина экспортировала чугуна на сумму 77,3 млн долл. в объеме 207,3 тыс. тонн

По данным министерства, импорт чугуна в январе-июне 2013 года составил 2,588 млн долл., в июне - 43 тыс. долл.

Справка УНИАН. Продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную долю валютной выручки.

По данным Государственной службы статистики, производство чугуна в Украине в 1-м полугодии 2013 года составило 14,46 млн тонн.