Объем реализации промпродукции в Украине снизился на 2%

Объем реализации промышленной продукции в Украине в июне 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизился на 2,14% - до 88,521 млрд грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, спад оборота (реализации) продукции в добывающей и перерабатывающей промышленности в годовом выражении (июнь 2013 года к июню 2012 года) составил 4,3%, при этом по отношению к маю 2013 года зафиксирован рост на 1,9%.

Объем реализации промышленной продукции в Украине в январе-июне 2013 года в денежном выражении составил 546,856 млрд грн, в том числе в добывающей и перерабатывающей промышленности – 431,947 млрд грн. Наибольший объем реализованной продукции приходится на Днепропетровскую область - 103,404 млрд грн, Донецкую - 102,318 млрд грн, Запорожскую - 36,482 млрд грн, Луганскую - 34,853 млрд грн и город Киев - 36,346 млрд грн.

По данным Госстата, рост оборота (реализации) продукции добывающей промышленности в годовом выражении (июнь 2013 года к июню 2012 года) составил 4,3%, по сравнению с маем 2013 года - 2,6%. В том числе, зафиксирован рост оборота по отраслям добычи металлических руд на 7,7% в годовом выражении (на 2,4% - по сравнению с прошлым месяцем) и добычи каменного и бурого угля - на 3,7% (на 6,5%). Спад в отрасли добычи сырой нефти и природного газа составил 4,1% в годовом выражении (5,2%).

Спад реализации продукции перерабатывающей промышленности в годовом выражении (июнь 2013 к июню 2012 года) составил 5,8%, по сравнению с маем 2013 года зафиксирован рост в 1,8%. Рост оборота в мае в годовом выражении зафиксирован по отрасли производства электрического оборудования — на 52% (на 6,2% - по сравнению с прошлым месяцем); производства основных фармацевтических продуктов и препаратов - на 30,9% (18,2%); изготовления изделий из дерева, производства бумаги и полиграфической деятельности - на 12,8% (спад на 0,7%). По остальным отраслям перерабатывающей промышленности в июне зафиксирован спад реализации в годовом выражении, при этом наибольший спад зафиксирован по отраслям производства мебели, и другой продукции, ремонта и монтажа машин и оборудования — на 29,6% (рост на 8,3% - по сравнению с прошлым месяцем); производства кокса и продуктов нефтепереработки — на 22,5% (2,7%); машиностроения, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования, — на 14,2% (рост 8,6%); производства химических веществ и химической продукции - на 12,5% (8,9%).

Как сообщал УНИАН, объем реализации промышленной продукции в Украине в мае 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизился на 10,3% - до 87,604 млрд грн. Объем реализации промпродукции в январе-мае 2013 года в денежном выражении составил 458,335 млрд грн, в том числе в добывающей и перерабатывающей промышленности - 357,861 млрд грн.