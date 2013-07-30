Черкасский «Азот» запустил цех по производству аммиачной селитры

Черкасский «Азот», входящий в холдинг Ostchem, запустил после планового капитального ремонта цех по производству аммиачной селитры с производственной мощностью 82 тыс. тонн продукции в месяц, сообщила пресс-служба предприятия.

По словам председателя правления компании Виталия Склярова, слова которого приводит пресс-служба, инвестиции в проект составили 10,3 миллиона гривень.

«По расчетам дирекции по развитию Ostchem, экономический эффект от проведенных мероприятий составит 2,8 млн грн в год», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. ПАО «Азот», входящее в холдинг Ostchem (объединяет предприятия азотной химии подконтрольной бизнесмену Дмитрию Фирташу Group DF), специализируется на производстве азотных минеральных удобрений, капролактама, ионообменных смол и другой продукции.

В 2012 году предприятие выпустило 879,9 тыс. тонн аммиачной селитры, 775,7 тыс. тонн карбамида, 699,2 тыс. тонн неконцентрированной азотной кислоты, 866,2 тыс. тонн аммиака жидкого и 57,6 тыс. тонн аммиака водного технического.

За пять месяцев 2013 года предприятие выпустило 448,8 тыс. тонн аммиачной селитры, 356,3 тыс. тонн карбамида, 432,3 тыс. тонн аммиака жидкого, 355,3 тыс. тонн азотной кислоты.