"Уралкалий" снизил прибыль на 42%

Ведущий мировой производитель хлористого калия ОАО "Уралкалий" снизил чистую прибыль по РСБУ в январе-июне текущего года на 42% - до 17,2 миллиарда рублей, свидетельствует отчетность компании, сообщает Прайм.

Выручка химхолдинга в первом полугодии составила 48,034 миллиарда рублей, снизившись на 18,4%.

Валовая прибыль компании также снизилась - на 24%, до 35,643 миллиарда рублей. Прибыль от продаж составила 24,314 миллиарда рублей, уменьшившись на 31,6%.

Прочие расходы компании в отчетном периоде выросли почти в семь раз - до 16,31 миллиарда рублей.

ОАО "Уралкалий" - крупнейший в мире производитель хлористого калия с долей рынка около 20%. Производственные активы компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край). Чистая прибыль по РСБУ в 2012 году выросла на 14,5% - до 49,1 миллиарда рублей, выручка - на 10,3%, до 110,116 миллиарда рублей.