Украина в 1-м полугодии экспортировала кокса на 247,2 млн долл.

Украина в январе-июне 2013 года экспортировала 1,148 млн тонн кокса и ретортного угля на сумму 247,223 млн долларов, сообщило Министерство доходов и сборов Украины.

Миндоходов не приводит сравнительных данных за аналогичный период 2012 года.

Согласно сообщению, в июне Украина экспортировала кокса и ретортного угля на сумму 27 млн долл. в объеме 147 тыс. тонн.

По данным министерства, импорт кокса и ретортного угля в январе-июне 2013 года составил 135,706 млн долл. в объеме 0,474 млн тонн, в июне — 2,206 млн долл.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 13 марта 2013 года ввел квоту на импорт коксующегося угля в объеме 10,2 млн тонн на текущий год.

Справка УНИАН. Продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную долю валютной выручки.

По данным объединения металлургических заводов «Металлургпром», в первом полугодии Украина произвела 18,934 млн тонн кокса.