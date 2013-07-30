«АИС» прекратит импорт ряда моделей легковых авто из-за утилизационного сбора

Группа компаний «АИС» планирует прекратить импорт в Украину ряда моделей легковых автомобилей, среди которых Geely SL и MG 550, в связи с возможным введением утилизационного сбора. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «АИС».

«Сохранив неизменной модельную линейку брендов после введения спецпошлин на импорт автомобилей, компания все же планирует прекратить поставки отдельных моделей брендов Geely и MG после введения утилизационного сбора. Ожидается, что окончательный список будет сформирован уже осенью. «Под сокращение» попадают Geely SL и MG 550», - сообщили в пресс-службе.

При этом цены на остальные модели после введения утилизационного сбора будут пересмотрены в зависимости от его ставки.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 4 июля 2013 года приняла порядок утилизации транспортных средств, снятых с эксплуатации, а также порядок администрирования экологического налога, плательщиками которого определены импортеры транспортных средств, производители транспортных средств для внутреннего рынка и покупатели транспортных средств.

Принятие законов об утилизационном сборе повлечет за собой подорожание автомобилей иностранного производства на 1,5-5 тыс. долл.

Всеукраинская ассоциация автоимпортеров и дилеров (ВААИД) обратилась к Президенту Украины Виктору Януковичу с просьбой наложить вето на принятые 4 июля 2013 года Верховной Радой Украины законопроекты № 0975 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уплаты экологического налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств» и № 0936 «Об утилизации снятых с эксплуатации транспортных средств».

Справка УНИАН. Группа компаний «АИС» - один из лидеров украинского автомобильного рынка. Основной вид деятельности – продажа новых легковых, коммерческих, грузовых автомобилей, спецтехники и автобусов.

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