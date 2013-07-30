«Велта» запустила вторую очередь ильменитового ГОКа

Горнодобывающая компания "Велта" построила и открыла вторую очередь крупного комплекса по добыче и переработке ильменитовых руд в Новомиргородском районе Кировоградской области.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, строительство второй очереди включает новый корпус гравитации и реконструированный участок доводки.

Стоимость второй очереди строительства составила 10,5 млн долларов. Введение в эксплуатацию новых объектов позволит увеличить мощность комбината со 185 тыс. до 300 тыс. т ильменитового концентрата в год.

"Таким образом, после выхода на проектную мощность, предприятие будет обеспечивать 2% мирового объема добычи ильменита", - сообщил журналистам генеральный директор комбината Андрей Бродский. Также с запуском второй очереди предприятие увеличит число работников на 25% - до 650 человек.

Гендиректор также рассказал, что компания получила лицензию на разработку еще одного месторождения, которое расположено в 7 километрах от уже разрабатываемого Бирзуловского. В начале осени компания собирается начать изучение месторождения, а в течение пяти лет, если позволят условия рынка, планируется построить на этом месте горно-обогатительный комбинат.

Как сообщал УНИАН, компания «Велта» начала строительство второй очереди производства на базе горно-обогатительного комбината по добыче и переработке ильменита на Бирзуловском месторождении в июле 2012 года.

Справка УНИАН. ГОК по добыче и переработке ильменита был открыт в декабре 2011 года, первые промышленные отгрузки начаты в апреле 2012 года. В строительство первой очереди комбината было инвестировано 80 млн долларов. Производственный комбинат состоит из карьера, минимальный срок эксплуатации которого – 35 лет, обогатительного комплекса и отгрузочного пункта. Производственная мощность ГОКа сегодня составляет 185 тыс. тонн ильменитового концентрата в год.

ООО «Производственно-коммерческая фирма «Велта» создана в 2000 году с целью развития Бирзуловского месторождения ильменита вблизи села Коробчино Новомиргородского района Кировоградской области. Генеральный директор компании и инициатор разработки месторождения – Андрей Бродский.