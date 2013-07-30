Украина заявила о нарушениях Россией принципов ВТО при введении утилизационного сбора

Украина в ходе консультации между Европейским Союзом и Россией, которые прошли 29-30 июля в Еврокомиссии в Брюсселе, заявила о нарушении РФ базового принципа ВТО - обеспечение недискриминационного характера торговли, а также положений соглашений о свободной торговле - при введении утилизационного сбора на автомобили.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины.

«В ходе консультаций Украина представила свое видение ситуации, подчеркивая нарушение Россией базового принципа ВТО - обеспечение недискриминационного характера торговли, а также несоблюдение положений соответствующих соглашений о свободной торговле, настаивая на отмене мер», говорится в сообщении.

Другие страны-участницы консультаций - это Япония, США, Китай, Турция - также выразили свою обеспокоенность относительно негативного влияния сбора на торговлю и на его дискриминационный характер.

В Минэкономразвития отмечают, что Украина, как производитель и экспортер автомобилей, имеет значительный торговый интерес в указанном деле, поскольку считает введенный Россией утилизационный сбор дискриминационной мерой торговли.

«Введение РФ утилизационного сбора на автомобили привело к резкому (более чем вдвое) сокращению производства в Украине транспортных средств в 2013 году, а также - падению экспорта отечественных автомобилей в Россию на 75% по сравнению с первой половиной 2012 года», - отмечается в сообщении Минэкономразвития.

Заместитель директора департамента сотрудничества с ВТО и по вопросам торговой защиты Минэкономразвития Светлана Зайцева отметила: «Очень хорошо, что у Украины в деле отстаивания интересов по утилизационному сбору, введенному РФ, который имеет явные признаки дискриминации, есть союзники - США, Япония, Европейский Союз, Китай. Возможно, будут и другие, но уже на этапе рассмотрения споров группой, если этот вопрос не будет урегулирован в рамках консультаций. Это (участие в споре мировых автопроизводителей) дает нам уверенность, что вскоре поставки украинских автомобилей могут возобновиться, а препятствие в виде утилизационного сбора, действующего в Российской Федерации, будет отменено».

Зайцева также подчеркнула, что «не нужно бояться, что наши усилия по отстаиванию национальных интересов теперь переходят в плоскость использования возможности урегулирования торговых споров.

«Торговые споры всегда были и всегда будут. Они будут достигать очень большого напряжения, только если им придавать политическую окраску, что в торговле не приветствуется. Поэтому мы считаем, что участие в консультациях - это инструмент, который нужно обязательно использовать. Это возможность послушать своего торгового партнера, и в то же время - заявить о своей позиции, и, возможно, услышать о реальных путях решения», - сказала Зайцева.

Как сообщал УНИАН, Украина 24 июля заявила о присоединении к консультациям, которые инициировал Европейский Союз в рамках ВТО по вопросу введения Российской Федерацией утилизационного сбора на автомобили.

9 июля Европейский Союз обратился в секретариат Всемирной торговой организации с требованием начать консультации с Российской Федерацией по вопросу применения утилизационного сбора, применяемого при продаже автомобилей.

24 июля в секретариат ВТО с просьбой о проведении консультаций с Россией по поводу действия в РФ утилизационного сбора на автомобили обратилась также Япония.

Напомним, с 1 сентября 2012 года Россия ввела утилизационный сбор на импортные автомобили. В ответ, 4 июля 2013 года Верховная Рада приняла закон о введении утилизационного сбора на автомобили, однако документ пока не подписан Президентом Украины.