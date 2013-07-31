Евраз останавливает прокатный завод в Италии

Стальной концерн Евраз как минимум на полтора месяца остановит прокатный завод на севере Италии в конце августа из-за "неблагоприятных условий на рынке", сообщает Reuters.

Листопрокатный завод Palini e Bertoli, один из крупнейших в Италии, производит 500 тыс. тонн листа в год, написано на сайте Евраза, которого контролирует российский миллиардер и владелец лондонского футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович и партнеры.

"Компания будет пристально следить за развитием рынка листового проката в Европе, и все дальнейшие решения о перезапуске завода будут зависеть от преобладающих условий на рынке", - говорится в сообщении Евраза.

Глобальные стальные концерны за последние два года не раз останавливали европейские заводы из-за плохого спроса и падения цен в условиях жесткой экономии в регионе, который до сих пор не выпутался из долгового кризиса.

Сам Евраз в начале месяца в очередной раз на время остановил сталелитейные мощности в Чехии.