Крюковский вагонозавод возобновил производство вагонов-цистерн

Крюковский вагоностроительный завод (Кременчуг, Полтавская обл.) возобновил производство вагонов-цистерн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам на предприятии сообщил главный конструктор предприятия Олег Шкабров.

По его словам, в 2005 году завод прекратил выпуск вагонов-цистерн из-за их нерентабельности, а также по ряду других причин.

«Ранее мы покупали котлы для цистерн на стороне. Сейчас сделали собственную производственную линию. Это повысит нашу рентабельность. На днях мы изготовили первую цистерну»,- сказал Шкабров.

Он отметил, что в сентябре вагон-цистерна будет сертифицирован и тогда начнется его серийное производство.

Справка УНИАН. ПАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”. Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. ПАО ”Крюковский вагоностроительный завод” является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

В 2012 году завод увеличил выпуск грузовых вагонов на 2,4%-до 11005 шт, а пассажирских — в 2,5 раза — до 69 шт.