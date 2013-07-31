Прибыль Volkswagen Group снизилась вдвое

Чистая прибыль крупнейшего европейского автомобильного концерна Volkswagen Group сократилась по итогам второго квартала в два раза сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 2,83 миллиарда евро, сообщается в финансовой отчетности производителя, передает Прайм.

В пересчете на одну обыкновенную акцию прибыль в отчетный период составила 5,86 евро против 12,18 евро за апрель-июнь прошлого года.

Выручка автогиганта за второй квартал выросла на 8,4% - до 52,12 миллиарда евро.

По итогам первого полугодия текущего года чистая прибыль сократилась на 45,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 4,78 миллиарда евро. В пересчете на одну обыкновенную акцию прибыль составила 10,5 евро против 18,88 евро годом ранее. Выручка автогиганта за первое полугодие выросла на 3,4% - до 98,68 миллиарда евро.

"Рост мировых рынков пассажирских автомобилей в текущем году, вероятно, будет более слабым по сравнению с 2012 годом. Мы прогнозируем, что общая негативная тенденция на западноевропейских рынках продолжится, и немецкий рынок также останется ниже уровня прошлого года", - отмечается в пресс-релизе.

Volkswagen является крупнейшим в Европе автопроизводителем, который объединяет такие марки, как Volkswagen, Audi, Skoda, Seat. В подразделение корпорации по производству автомобилей класса "люкс" входят известные бренды Lamborghini, Bentley, Bugatti. Компания занимается и выпуском грузового транспорта через отделение Volkswagen Commercial Vehicles, а также марку Scania.