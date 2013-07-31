"Богдан" начал серийное производство новой модификации автобуса в Луцке

Корпорация «Богдан», один из крупнейших производителей автомобилей в Украине, начала серийное производство новой модификации одноименного автобуса модели А22110 на производственных мощностях корпорации в Луцке.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе корпорации.

Согласно сообщению, новый автобус имеет низкий уровень пола в заднем свесе и оснащен оборудованием для перевозки пассажиров на инвалидных колясках.

«Богдан-А22110» оснащен двигателем на 5,7 л мощностью 160 л.с. производства индийской компании Ashok Leyland. В числе прочих агрегатов - механическая пятиступенчатая коробка передач немецкой фирмы ZF. Передняя подвеска – рессорная, задняя – пневматическая. Автобус оснащен системой ABS и соответствует экологической норме «Евро-3".

По данным пресс-службы, автобус имеет 18 сидячих мест и рассчитан на перевозку 68 пассажиров, при этом опционально возможна установка 5 откидных сидений.

Вместе с тем, в пресс-службе отметили, что объемы производства автобусов такого типа будут зависеть от спроса.

Как сообщал УНИАН, украинская автомобильная корпорация "Богдан" в 2013 году намерена увеличить производство автомобилей на 24,6% - до 15 тыс. штук по сравнению с с 12,034 тыс. штук в 2012 году.

По итогам 2012 года корпорация снизила объемы производства автомобилей всех видов на 36,2% по сравнению с 2011 годом - до 13 455 единиц.

Справка УНИАН. Корпорация "Богдан" создана в феврале 2005 года с целью реализации инвестиционных проектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов. На первом этапе корпорацию контролировал Петр Порошенко, но с конца 2008 года контроль перешел в руки менеджмента «Богдана» и группы украинских банков. В настоящее время корпорация имеет два современных завода: по производству легковых автомобилей в Черкассах мощностью 120-150 тыс. автомобилей (выпускает автомобили Lada и Hyundai, а также автомобили под собственным брендом) и по производству автобусов и троллейбусов в Луцке мощностью 6 тыс. штук.