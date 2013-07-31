Прибыль Panasonic выросла в восемь раз

Чистая прибыль Panasonic выросла по итогам II квартала в восемь раз по сравнению с прошлым годом - до 107,83 млрд иен ($1,1 млрд). Выручка снизилась на 1% - до 1,82 трлн иен, а операционная прибыль увеличилась на 66% - до 64,2 млрд иен, сообщают Вести.ru.

Хороший результат обусловлен двумя факторами: снижением котировок иены против основных мировых валют и изменением системы расчета трудовых пенсий, которое позволило уменьшить обязательства компании на 79,8 млрд иен.

Panasonic ожидает, что по итогам текущего финансового года, заканчивающегося 31 марта 2014 г., чистая прибыль составит 50 млрд иен, выручка превысит 7,2 трлн иен, а операционная прибыль достигнет 250 млрд иен.

Сейчас компания проводит масштабную реструктуризацию бизнеса, результатом которой должен стать рост маржи до 5%.

В конце мая текущего года Panasonic объявила об увольнении 5 тыс. человек в подразделении, занятом производством автомобильных компонентов, полупроводников и производственного оборудования.

Кроме того, были прекращены продажи смартфонов в Европе, закрыты заводы по производству литий-ионных аккумуляторов в Японии и остановлены инвестиции в малазийские фабрики по выпуску солнечных элементов.

Также компания решила исключить свои акции из котировального списка Нью-Йоркской фондовой биржи.