"Беларуськалий" ответил российскому партнеру встречными обвинениями

Белорусский экспортёр удобрений Беларуськалий пообещал разработать "новую стратегию продаж" в ответ на выход российского партнёра, Уралкалия из картеля, обрушивший мировой рынок акций калийных компаний к выгоде сельхозпроизводителей в Индии и Китае.

Совместное предприятие, Белорусская калийная компания, контролировала более 40% мирового рынка удобрений и могла диктовать цены в первую очередь покупателям в Индии и Китае, основных рынках сбыта. Уралкалий отказался продавать удобрения через СП, обвинив Минск в том, что он продавал удобрения в обход единого трейдера. Российская компания также прекратила выкуп своих акций с рынка, в результате чего бумаги упали на 24%.

В среду Беларуськалий назвал действия Уралкалия односторонней акцией без предупреждения и сообщил в пресс-релизе, что "в ближайшее время" утвердит новую стратегию продаж "в связи с изменившимися условиями на калийном рынке". Сроки и содержание стратегии неизвестны, сказал Reuters представитель компании.

"Пока мы не выработали еще стратегию, поэтому говорить, в чем она будет заключаться, рано", - сказал замдиректора Беларуськалия Анатолий Махлай.

На претензии бывшего российского партнёра Беларуськалий - ключевой поставщик валютной выручки в задолжавшую кредиторам в России и на Западе Белоруссию - ответил встречными обвинениями в отступлении от принципа эсклюзивности трейдера. "Уралкалий и ранее осуществлял продажи основной части своего товара через собственную дочернюю компанию Уралкалий трейдинг", - говорится в заявлении Беларуськалия.

Выгодных последствий торговой драмы с нетерпением ждут покупатели в Индии и Китае.

Распад картеля ударил по инвестиционным планам мировых гигантов отрасли. BHP Billiton вынужден вновь рассматривать свой новый калийный проекта стоимостью 14 млрд долл. на фоне ожидаемого падения цен на продукцию.

До вторника на мировом рынке калийных удобрений царили два картеля: российско-белорусский и североамериканская Canpotex, экспортный агент Potash Corp, Mosaic Co и Agrium Inc.

В Беларуси, не оправившейся от последствий финансового кризиса 2011 года, падение цен на экспортное сырье может подстегнуть существующие экономические проблемы.