Проект ХМЗ и немецкой CLAAS по выпуску комбайнов может получить госгарантии

Правительство Украины рассмотрит возможность предоставления государственных гарантий единственному в Украине производителю сложной сельскохозяйственной техники «Херсонскому машиностроительному заводу», который совместно с немецкой компанией CLAAS начал выпуск современных комбайнов.

Об этом на заседании Кабмина заявил первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов.

«Правительство готово поддержать общий инвестпроект Херсонского машиностроительного завода и компании CLAAS по производству современных комбайнов», - заявил Арбузов.

В связи с этим первый вице-премьер-министр поручил министру аграрной политики Николаю Присяжнюку и министру экономического развития и торговли Игорю Прасолову изучить условия проекта и рассмотреть возможность предоставления государственных гарантий.

Арбузов на заседании правительства также сообщил, что в эти дни с конвейера сошли первые тестовые комбайны, совместно разработанные «Херсонмашем» и компанией CLAAS.

По словам первого вице-премьера, запланированный объем производства к 2020 году составит 7688 единиц, в том числе в 2013 году - 350 единиц техники.

Компания «CLAAS» планирует инвестировать в проект средства в размере 1,7 млрд грн.

Как ранее сообщал УНИАН, в феврале 2013 года Украина и Германия подписали меморандум о сотрудничестве между сельхозмашиностроительными ассоциациями, который должен ускорить привлечение немецких инвестиций и технологий в отрасль.

Весной 2013 года министр аграрной политики Николай Присяжнюк сообщил, что «Херсонский машиностроительный завод» планирует совместно с немецкой компанией CLAAS запустить производство высокопроизводительных зерноуборочных комбайнов Tucano-440.

Херсонский машиностроительный завод - являлось единственным в Украине производителем зерноуборочных комбайнов “Славутич”, а с 2012 года полностью перешло на выпуск комбайнов нового поколения «Скиф». На сегодняшний день на полях Украины работают более 1000 комбайнов «Славутич», 3000 жаток для уборки кукурузы и более 5000 жаток для уборки подсолнечника.