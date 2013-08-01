В Украине сократилось производство стальных труб

В Украине, по оперативным данным, за январь-июль производство стальных труб сократилось на 10% по сравнению с аналогичным показателем 2012 года - до 1,146 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Металлургпром».

По данным «Металлургпрома», в июле произведено 298 тыс. тонн труб.

Среднесуточное производство труб в июле составило 9,5 тыс. тонн, за 7 месяцев — 5,4 тыс. тонн. При этом среднесуточное производство труб за 2012 год составило 5,5 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в Украине за 6 месяцев т. г. производство стальных труб сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24% - до 848 тыс. тонн. В 2012 году производство труб сократилось по сравнению с 2011 годом, на 9% - до 2,015 млн тонн. За 2011 год производство стальных труб выросло относительно 2010 года на 26% – до 2,222 млн тонн.