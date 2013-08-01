"Мечел" продает турецкой Yildirim Group ферросплавные активы за 425 млн долл.

Ведущая российская горнодобывающая и металлургическая компания «Мечел» подписала соглашение с турецкой Yildirim Group о продаже ей горно-обогатительного комбината "Восход" (город Хромтау, Казахстан) и Тихвинского ферросплавного завода (Ленинградская область).

Об этом сообщает пресс-служба "Мечела".

Согласно сообщению, сумма сделки составляет 425 млн. долларов США.

Для закрытия сделки должны быть получены необходимые разрешения регуляторов в Казахстане и России, а также корпоративные одобрения обеих сторон, отмечается в совместном релизе. По условиям сделки покупатель заплатит всю сумму денежными средствами в адрес "Мечела" в момент завершения сделки. Консультантами "Мечела" выступили Societe Generale, ING Bank и Dechert LLP.

"Данное соглашение подписано в рамках принятой ранее советом директоров стратегии по реструктуризации активов группы. Средства, которые компания получит от сделки, позволят сократить долговую нагрузку и продолжить работу по финансированию приоритетных направлений развития группы", - отметил гендиректор "Мечела" Евгений Михель.

На 31 декабря 2012 года чистый долг "Мечела" составил 9,1 миллиарда долларов. В середине июля "Мечел" продал метзавод Invicta Merchant Bar (Великобритания) частной компании Helium Miracle 127 Llp за 1,1 миллиона фунтов стерлингов вместе с кредиторской задолженностью.

Тихвинский ферросплавный завод имеет мощность до 120 тысяч тонн в год высокоуглеродистого феррохрома (используется в производстве нержавеющей стали). В качестве сырья завод использует концентрат хромой руды, производимый ГОК "Восход". Последний включает в себя современную шахту по добыче хромовой руды и обогатительную фабрику для руды и получения хромитовых концентратов. Разведанные и доказанные запасы месторождения "Восход" по стандартам JORC составляют 20,3 миллиона тонн руды.

Yildirim Group – частная турецкая диверсифицированная промышленная группа, является крупнейшим в мире производителем твердой крупнокусковой хромовой руды и вторым по величине производителем высокоуглеродистого феррохрома.