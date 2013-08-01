Херсонский машзавод запустил производство комбайнов совместно с немецкой CLAAS

Херсонский машиностроительный завод (ХМЗ) в четверг официально запустил совместное производство комбайнов «Скиф Тукано-440», в рамках договоренностей с немецкой компанией CLAAS.

Как передает корреспондент УНИАН, в торжественном выпуске первого комбайна «Скиф Тукано-440» принял участие вице-премьер-министр Александр Вилкул, в рамках рабочей поездки в Херсонскую область.

В торжествах также приняли участие глава Херсонской ОГА Николай Костяк, и.о. мэра Херсона Зоя Бережная, народные депутаты (ПР) Владимр Сальдо и Михаил Опанащенко, собственник ХМЗ Александр Олейник, чиновники Минагропрода, а также работники предприятия.

«Сегодня Херсонский машиностроительный завод, которому уже более 100 лет, и который всегда был комбайновым, начал реализацию совместного проекта по производству самых современных комбайнов Тукано-440 с немецкой компанией CLAAS, которая среди мировых лидеров. У нас есть уникальная возможность получить первые комбайны мирового уровня с табличкой «Сделано в Украине», - сообщил Вилкул.

При этом, он отметил, что данный совместный проект – это более 400 рабочих мест и более 160 млн евро инвестиций.

По словам вице-премьер-министра, ориентировочные объемы выпуска комбайна «Скиф Тукано-440» до 2020 года составят до 8 тыс. ед.

«Главные задачи сегодня: наладить конвейерную сборку комбайнов на предприятии и увеличить локализацию сборки украинскими запчастями. Планируется за 2-3 года увеличить использование украинских комплектующих до 40-45%. Украинские предприятия могут поставлять различное навесное оборудование, тележки, аккумуляторы… А это, уже, загрузка смежников, заработные платы, рабочие места», - заявил Вилкул.

При этом, Вилкул подчеркнул важность того, что сервисное обслуживание данного комбайна будет обеспечиваться через сервисную сеть ХМЗ, которая есть по всей стране, а также, через сервисную службу компании CLAAS в Украине.

«Таким производителям, как Херсонский машиностроительный завод, для развития производства, для возможности поставить выпуск комбайнов «на поток» правительством будет оказана максимальная поддержка», - заявил Вилкул.

Присутствовавший на торжествах руководитель представительства CLAAS в Украине Клаус Нице сообщил, что новые комбайны в зависимости от комплектации будут стоить от 180 до 220 тыс. евро (от 2 до 2,5 млн грн.).

Как сообщал УНИАН, ООО «НПП «Херсонский машиностроительный завод» («Херсонмаш»), единственный в Украине производитель зерноуборочных комбайнов, планирует в 2013 году выпустить 350 зерноуборочных комбайнов, в том числе комбайны Tucano-440 в рамках совместного производства с немецкой CLAAS, а также комбайны собственной разработки «Скиф».

В рамках проекта с мировым производителем сельхозтехники CLAAS по совместному производству зерноуборочных комбайнов Тucano в течение семи лет (начиная с 2013 года) планируется довести их выпуск до 1500 ед., а уровень локализации производства – до 49%.

Рабочая группа при Минэкономразвития одобрила проект совместного с CLAAS выпуска комбайнов на Херсонском машзаводе в рамках Госпрограммы активизации развития экономики Украины на 2013-2014 гг. для привлечения кредитования под госгарантии.

Ранее собственник ХМЗ Александр Олейник сообщил, что существует договоренность с компанией CLAAS о том, что после модернизации ХМЗ войдет в международную кооперацию немецкой компании по поставке комплектующих для их предприятий по всему миру.

По мнению министра АПК Николая Присяжнюка, потребность отечественного агросектора в зерноуборочных комбайнах составляет до 7,5 тыс. единиц в год.

Первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов заявил, что правительство Украины рассмотрит возможность предоставления государственных гарантий единственному в Украине производителю сложной сельскохозяйственной техники «Херсонскому машиностроительному заводу», который совместно с немецкой компанией CLAAS начал выпуск современных комбайнов.