«Метинвест» в первом полугодии сократил производство стали на 8%

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний «Метинвест», входящая в группу СКМ, в первом полугодии 2013 года сократила производство стали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8% - до 6,239 млн тонн, сообщили УНИАН в пресс-службе группы.

Вместе с тем, производство стали во втором квартале по сравнению с первым кварталом увеличилось на 1% - до 3,138 млн тонн.

Производство общего железорудного концентрата за январь-июнь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 2% - до 18,664 млн тонн. Во втором квартале по сравнению с первым кварталом т.г. производство не изменилось и составило 9,339 млн тонн.

Добыча коксующегося угля в январе-июне снизилась на 9% по сравнению с первым полугодием 2012 года и составила 5,924 млн тонн. Во втором квартале по сравнению с первым кварталом т.г. добыча увеличилась на 5% и составила 3,028 млн тонн.

В группе отмечают, что производство стали в первом полугодии уменьшилось в результате снижения производства на «Азовстали», ММКИ и ЕМЗ. В частности, «Азовсталь» сократила производство на 7% - до 2,28 млн тонн, «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» - на 11% (до 2,557 млн тонн), «Енакиевский металлургический завод» - на 2% (до 1,402 млн тонн).

При этом, как сообщают в «Метинвесте», производство общего железорудного концентрата выросло вследствие выполнения комплексных мероприятий по операционным улучшениям и добычи руды с повышенным содержанием железа.

«Снижение добычи коксующегося угля было обусловлено уменьшением добычи на американских шахтах United Coal на 254 тыс. тонн, в то время как добыча на украинских шахтах «Краснодонуголь» увеличилась на 64 тыс. тонн», - подчеркнули в «Метинвесте». Причем, по данным группы, рост добычи на украинских шахтах стал результатом ввода в действие высокопродуктивной лавы на шахте «Суходольская-Восточная». А добыча угля на шахтах United Coal в первом полугодии 2013 года не производилась вследствие низкого спроса на рынке США.

Как сообщал УНИАН, "Метинвест" в I квартале сократил производство стали на 6% - до 3,1 млн тонн – также вследствие сокращения производства на ведущих метпредприятиях группы. Производство общего железорудного концентрата в январе-марте 2013 года увеличилось на 1% по сравнению с первым кварталом 2012 года и составило 9,325 млн тонн. Добыча коксующегося угля за первые три месяца текущего года уменьшилась на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года и составила 2,896 млн тонн.

Справка УНИАН. «Метинвест» - вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%) во главе с Вадимом Новинским.