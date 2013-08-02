Введение утилизационного сбора привело к росту авторынка Украины - эксперт

Введение в стране утилизационного сбора привело к увеличению автомобильного рынка Украины в июле по сравнению с маем текущего года на 18%, сообщает информационно-аналитическая группа Auto-Consulting.

Согласно сообщению, в июле продажи новых легковых автомобилей составили около 18 тыс. единиц.

"Подогреть интерес к вялым автопродажам смог принятый Верховной Радой закон об утилизационном сборе, который теоретически может начать действовать уже с 1 сентября", - отметили аналитики.

Лидерство на авторынке в июле 2013 года удержал ЗАЗ (хотя его утилизационный сбор не затронет), при этом за второе место, по словам экспертов, "разгорелась ожесточенная борьба".

"На фоне незначительного спада у Hyundai, Geely напротив нарастила продажи на 94% и вплотную подобралась к позициям корейского конкурента. В июле Hyundai еще удалось отстоять второе место на рынке, но в активе у Geely нарастающие продажи сразу нескольких новых моделей", - сообщили в Auto-Consulting.

Далее следует Toyota, которая в июле столкнулась с дефицитом популярных моделей. Также стремительно нарастила продажи и Skoda, чьи новинки Rapid и Octavia A7 продолжают набирать обороты. Очень активную политику проводит на рынке и Volkswagen, которому удалось прибавить 21% в продажах.

Вместе с тем, новая модельная политика дала свои результаты и у Ford, который сделал ставку на 1,0-литровые моторы для своих массовых моделей и смог прибавить сразу 40% продаж.

Положительное влияние спецпошлины оказали на брэнд «Богдан», который в июле стал 11-м на рынке с ростом 110% и вплотную подобрался к топ-10.

В то же время, в премиум-сегменте маркой №1 по-прежнему остался Mercedes-Benz, а вот на второе место вышла Audi.

"Почти 50% в продажах прибавил и Lexus, но ему еще предстоит сражение с Land Rover, который буквально на расстоянии атаки", - подчеркнули аналитики.

Как сообщал УНИАН, продажи новых легковых автомобилей в Украине в июне 2013 года сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23% - до 14,887 тыс. штук.

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в январе-июне 2013 года сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5% - до 104,238 тыс. единиц.

14 марта 2013 года Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о введении специальных пошлин на импорт автомобилей в размере 6,46% на автомобили с объемом двигателя больше 1000 куб. см, но не более 1500 куб. см, и 12,95% на автомобили с объемом двигателя больше 1500 куб. см, но не более 2200 куб. см.

Всеукраинская ассоциация импортеров и дилеров (ВАИИД) заявила, что в результате введения спецпошлины цены на автомобили с объемом двигателя 1-1,5 литра вырастут на 7,8%, а 1,5-2,2 литра - на 15,6%, и не исключила возможности прекращения ввоза автомобилей в Украину начиная со второй половины апреля 2013 года.