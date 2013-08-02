Янукович подписал закон об утилизационном сборе

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уплаты экологического налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств”.

Напомним, данный закон Верховная Рада приняла 4 июля.

В ходе обсуждения в парламенте председатель Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий Хомутынник обратил внимание на то, что оба законопроекта рассматривались в едином блоке. Необходимость принятия законопроектов объяснялась тем, что ежегодно списание автотранспортных средств составляет 100 тыс. единиц, и с учетом роста парка автомобилей потребность в единой системе утилизации транспортных средств будет только расти.

«Для обеспечения этих потребностей по всей территории страны необходимо будет открыть большое количество предприятий по разборке снятых с эксплуатации транспортных средств, шредерных станций и создать инфраструктуру по переработке материалов», - говорится в пояснительных документах к законам.

Финансовым обеспечением формирования такой инфраструктуры должен стать, в том числе утилизационный сбор или экологической налог.

«Размер экологического налога, подлежащего уплате по конкретному транспортному средству, рассчитывается исходя из ставок и коэффициентов для каждого вида транспортного средства, объема двигателя, года выпуска, массы и других характеристик», - говорится в пояснительных документах.

Как ожидается, уже в первый год действия принятого закона доходы государственного бюджета от сбора экологического налога составят 2,2 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, ранее Всеукраинская ассоциация автоимпортеров и дилеров, автомобильный завод компании «Еврокар» и Кременчугский автосборочный завод заявили, что уплата экологического налога на утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств создает законодательные преференции для избранных и не направлена на развитие украинской автомобильной отрасли.

При этом Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» заявила, что для спасения национальной автомобилестроительной отрасли необходимо ввести утилизационный сбор.