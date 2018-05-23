Украинские БТРы ржавеют в Персидском заливе

Вчера, 1 августа, один из пользователей социальной сети Facebook на правах анонимности сообщил УНИАН, что крупный контракт, подписанный Украиной и Ираком на поставку 420 бронетранспортеров (БТР), оказался на грани срыва. По его словам, причиной этому послужило низкое качество и постоянные задержки в поставках техники с украинской стороны. В настоящий момент груз, состоящий из 22 единиц БРТов, уже 2 месяца находится на борту судна в Персидском заливе потому, что иракская сторона отказалась разрешать выгрузку некачественной продукции украинской военной промышленности на своей территории.

Сегодня эту информацию подхватили и российские СМИ, правда, со ссылкой на одесский портал "Думская.net", который, цитируя источник, сообщил, что уже не 22, а 42 БТР простаивают в Персидском заливе, а экипаж судна SE Pacifca, который не получает от Госконцерна “Укроборонпром” компенсацию за простой, подумывает о том, чтобы выгрузить боевые машины в порту третьей страны.

“42 «коробочки», которые SE Pacifca (флаг Сингапура, владелец — White Whale Shipping) доставил в Умм-Каср этой весной, оказались бракованными. С трещинами в корпусе… Иракцы наотрез отказались выгружать их на берег, и теперь судно стоит на якоре в нейтральных водах — на примерно равном расстоянии от Кувейта, Ирана и Ирака, — дожидаясь, пока политики разрядят обстановку. При этом экспортеры — «Укрспецэкспорт», «Укроборонсервис» и компания «Прогресс» — не платят судовладельцу за простой судна. Экипаж, состоящий из пятнадцати моряков, зарплату еще получает, но сколько это продлится, неизвестно. Собственники судна подумывают о том, чтобы выгрузить боевые машины в порту третьей страны с последующим ходатайством в суд об аресте техники”, - сообщает "Думская.net".

По информации портала, сейчас и.о. главы “Укрспецэкспорта” Александр Коваленко вместе с представителями Минобороны находится в Ираке и пытается разрешить конфликт. В "Думская.net" предполагают, что специалисты завода им. Малышева отправятся на судно, чтобы устранить брак на месте и все-таки выгрузить БТРы в пукте назначения.

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Информации о бракованных БТРах трудно не поверить. Ведь это уже не первый случай, когда вокруг контракта на поставку 420 единиц бронетехники возникают скандалы. Так, еще в феврале 2012 года председатель Госфининспекции Петр Андреев заявил, что деньги, которые были выделены на доработку БТРов с учетом требований НАТО, бывшее руководство "Харьковского конструкторского бюро машиностроения им. Морозова" направило на депозит в коммерческий банк. Учредителем в этом кредитно-финансовом учреждении являлся сам директор конструкторского бюро, а руководителем банка был его сын. Кроме того, Госфининспекция установила, что деньги размещались под невыгодный процент, а работы, которые должны были профинансировать, не выполнялись.

«Контракт на поставку бронетранспортеров БТР-4 в Ирак оказался на грани срыва из-за действий бывшего руководства казенного предприятия "Харьковское конструкторское бюро машиностроения им. Морозова", которое входит в состав Государственного концерна "Укроборонпром", - сказал Андреев.

По его информации, срыва контракта удалось избежать благодаря своевременному вмешательству руководства "Укроборонпрома" и представителей Госфининспекции Украины.

Ровно через год уже иракский депутат обвинил Украину в поставке некачественных БТР-4.

"Расследование в отношении поставок Украиной Ираку оружия выявило коррупцию в части третьей контракта, касающейся продажи 420 бронетранспортеров, из которых на данный момент поставлены лишь порядка ста машин, несмотря на то, что с момента ратификации контракта прошло несколько лет", - заявил в начале этого года иракский депутат.

Также проходила информация, что в начале февраля 2013 года антикоррупционная комиссия иракского парламента распространила внутренний доклад о нарушениях, якобы вскрытых при проверке реализации контракта, заключенного между Украиной и Ираком о поставках вооружения.

По данным комиссии, в третьей части украинско-иракского оружейного контракта на поставку 420 бронетранспортеров БТР-4, подписанного в 2009 году, стоимость которого составляет $456 млн, обнаружены серьезные нарушения.

Кстати, основной исполнитель контракта – Харьковское конструкторское бюро им. Морозова (ХКБМ), соисполнитель – Государственное предприятие «Завод им. Малышева» (г. Харьков).

Стоимость всего большого контракта, которым предусмотрены, в том числе, поставки из Украины в Ирак самолетов Ан-32 и ремонт авиатехники, составляет 2,4 млрд долл. Колесные БТР-4 разработаны конструкторами ХКБМ. Первая партия БТР-4 для Ирака была изготовлена на производственной базе КБ им. Морозова и в количестве 26 единиц отправлена заказчику с территории завода им. Малышева 20 апреля 2011 года.

“Укрспецэкспорт”: контракт выполняется в штатном режиме

В то же время, в “Укрспецэкспорте” УНИАН сообщили, что выполнение украинско-иракского контракта проходит в штатном режиме, но более детальных комментариев компания предоставить не может.

"Выполнение украинско-иракского контракта проходит в штатном режиме. Поскольку многие аспекты контракта являются конфиденциальными, компания не комментирует подобную информацию", - сообщили в “Укрспецэкспорте”.

Сотрудник завода им. Малышева также отказался как-либо комментировать УНИАН данную ситуацию, но сказал, что ничего не слышал о поездке специалистов завода в Ирак.

“Я не слышал об этом. По поводу этого, все в «Укрспецэкспорт». Они все это комментируют”, - сообщил сотрудник завода.

В комментарии УНИАН директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский сообщил, что не исключает провокации против “Укрспецэкспорта”.

“Это может быть частичной правдой”, - сказал Сунгуровский.

Но, в то же время, он не исключил возможности, что Ирак действительно отказывается принимать украинские БТРы из-за плохого качества.

“По поводу качества нашей продукции у меня иллюзий нет, там вполне могут быть трещины. Такие случаи уже бывали - останавливается партия по причине каких-нибудь недоработок и пока эти недоработки не устранены, прием не осуществляется. Насколько это серьёзно, я сказать не могу, потому что не знаю деталей”, - добавил эксперт.

Кому это выгодно?

Раздувание проблемы с украинскими БТРами может быть выгодно в первую очередь России, которая видит в “Укрспецэкспорте” непосредственного конкурента. Подтверждением этому служит и недавний коррупционный скандал в Казахстане, когда двух работников концерна обвинили в попытке дать взятку казахстанскому генералу. Кстати, ведущий отечественный эксперт в области вооружения, руководитель Центра исследований армии, конверсии и разоружения Сергей Згурец, комментируя арест сотрудников «Укрспецэкспорта», заявил:

"Конечно, это дает России аргументы для уменьшения "аппетитов" Украины на оружейном рынке Казахстана. Я не исключаю, что кому-то контракт между Украиной и Казахстаном о БТР мозолил глаза".

Кроме того, скандалы вокруг поставок оружия могут быть на руку и бывшему начальству “Укрспецэкспорта”. Ведь оно таким образом хочет показать, что новое руководство не в силах справиться с поставленными задачами. Об этом можно судить по предположениям, высказанным уже упомянутым порталом "Думская.net".

“Иракская коллизия, утверждают наши источники, стала последней каплей, предопределившей судьбу гендиректора «Укрспецэкспорта» Дмитрия Перегудова. В начале июля руководителя уволили. Обязанности руководителя головной украинской конторы по торговле оружием исполняет Александр Коваленко”, - сообщает онлайн-ресурс.

Ввиду того, что “Укрспецэкспорт” работает в сотрудничестве со многими странами помимо Ирака, слухи по поводу некачественной техники концерна могут сорвать другие контракты. К примеру, в конце июля Украина подписала новый договор с Таиландом на поставку 21 БТРа, после того как в марте текущего года этой стране успешно были проданы 22 бронетранспортера. Позже был подписан контракт с Пакистаном на поставку 110 силовых установок для танков, стоимостью 50 млн долл.

Подтверждает успешность концерна и постоянно растущая прибыль. С 2010 по 2012 год она увеличилась почти в 5 раз - до 49,4 млн грн, а в первом полугодии текущего года компания увеличила чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года еще на 5% - до 23,5 млн грн.

Дмитрий Король (УНИАН)