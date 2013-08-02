ИСД cнова продлил программу добровольных увольнений на Huta Czеstochowa

Варшава. Акционеры «Индустриального союза Донбасса» решили еще раз продлить действие программы добровольных увольнений на принадлежащем им металлургическом заводе Huta Czеstochowa в связи с тем, что с ее условиями пока не согласилось необходимое количество сотрудников.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил глава правления компании BRAD Consulting, занимающейся этой программой, Адам Цихоцкий.

Он сказал, что по состоянию на конец июля ею воспользовались около 1 060 чел., что на 130 больше, чем на конец июня, но меньше необходимых 1,5 тыс. человек.

Собеседник агентства также сказал, что работники завода, которые согласятся уволиться в августе, получат в рамках выплат по программе на 1 зарплату меньше, чем те, кто сделал это в июле.

Он также сообщил о переговорах с профсоюзами, которые могут согласиться на увольнение сотрудников без программы добровольных увольнений, но на подобных условиях.

Цихоцкий сказал, что не располагает информацией о том, были ли достигнуты уже конкретные договоренности с ними.

Как сообщал УНИАН, ранее ИСД заявил о необходимости уволить около 1,5 тыс. из нынешних 3 тыс. сотрудников Huta Czеstochowa, назвав это необходимым условием, позволяющим избежать банкротство предприятия.

Правление предложило в рамках программы добровольных увольнений выплату до 19 месячных зарплат, которая в среднем на предприятии составляет около 1,4 тыс. долл.

Справка УНИАН. ИСД купил Huta Czestochowa в 2005 году за почти 400 млн долл. (по текущему курсу), выиграв приватизационный конкурс у крупнейшей на то время металлургической компании в мире Mittal Steel.

ИСД при покупке Huta Czestochowa cогласился гарантировать трудоустройство всем сотрудникам предприятия в течении 10 лет. В случае преждевременного увольнения компания, согласно согласованному "социальному пакету", обязана выплатить зарплату в двойном размере до конца гарантированного строка трудоустройства.

Представители компании отмечают, что из-за дорого социального пакета и худшей мировой коньюктуры на рынке стали собственники завода доплатили на содержание предприятия уже 280 млн долл.