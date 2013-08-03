S&P подтвердило рейтинги компании Ferrexpo

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинги швейцарской компании Ferrexpo, контролирующей в Украине Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты, на уровне «В» с негативным прогнозом, что отражает умеренные ожидания по показателю отношения корпоративного долга к EBITDA при адекватной ликвидности и существенной денежной выручке.

Об этом говорится в сообщении агентства, размещенном на его сайте.

«Мы ожидаем, что Ferrexpo сможет освоить инвестиционную программу и сможет привлечь достаточные средства для строительства новых производственных мощностей по производству окатышей, что увеличит общий объем производства до 10 млн тонн в год», - говорится в сообщении.

Кроме того, агентство присвоило рейтинг «В» ожидаемым облигациям Ferrexpo на 500 млн долл., хотя и ухудшило уровень возвратности активов до «3» с «4», определив его на отметке 50-70% в случае объявления корпоративного дефолта.

Как сообщал УНИАН, в первом полугодии Ferrexpo увеличила производство окатышей из собственного сырья на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 5,085 млн тонн с 4,653 млн тонн. Общее производство окатышей, включая произведенные из сырья третьих сторон, за первое полугодие увеличилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 5,246 млн тонн с 4,725 млн тонн.

Во втором квартале 2013 года компания увеличила производство окатышей из собственного сырья на 4,6% - до 2,599 млн тонн с 2,486 млн тонн в первом квартале 2013 года.

Ferrexpo объявила о возможном выпуске бондов в январе текущего года и назвала организаторами выпуска евробондов банки Morgan Stanley и Credit Suisse, однако время выпуска этих евробондов будет зависеть от ситуации на финансовом рынке.

Справка УНИАН. Зарегистрированная в Швейцарии компания Ferrexpo AG является крупнейшим в СНГ производителем и экспортером сырья для металлургической промышленности – окатышей. Ей принадлежит 97,31% акций Полтавского ГОКа.

Основными потребителями выпускаемой компанией продукции являются металлургические комбинаты Европы, Китая, Индии, Японии и других стран.

Акции Ferrexpo, крупнейшим акционером которой является украинский бизнесмен Константин Жеваго, котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи.