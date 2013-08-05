Американские химики создали самовосстанавливающийся полимер

Американские химики создали новый вид полимеров, способный восстанавливаться при разрушении и износе и даже увеличивать свою прочность, что позволит создать "вечное" масло для автомобилей и сверхстойкие компоненты машин и других приборов.

Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Chemistry, сообщает РИА Новости.

"Нам удалось показать, что разрушающие силы можно направить и в иное русло, заставляя их восстанавливать материал. Так, если наш полимер будет похож по консистенции на "жвачку для рук", то он превратится в пластмассу, аналогичную материалу в мягких колпачках ручек. Если же он будет жидким, то после разрушения он станет похожим на желе", - заявил Стив Крейг из университета Дьюка в Дареме (США).