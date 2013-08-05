«Укроборонпром» допускает слияние заводов «Ивченко-Прогресс» и «Мотор-Сич» - гендиректор

Госконцерн «Укроборонпром» допускает возможность слияния входящего в его состав завода по производству газотурбинных двигателей «Ивченко-Прогресс» и одного из ведущих в Украине предприятий по выпуску авиационных двигателей и газотурбинных установок «Мотор Сич».

«В современном мире консолидация промышленных активов, в особенности в сфере высоких технологий, является неизбежным фактом. Выживает сильнейший игрок, а таким он становится за счет технологической, промышленной и финансовой консолидации», - цитируют в пресс-службе «Укроборонпрома» гендиректора концерна Сергея Громова.

По его словам, толчком для слияния предприятий стало множество удачных примеров, как в национальном масштабе, так и международном.

«История знает различные примеры объединения, как на транснациональном уровне, (корпорация «Airbus»), так и внутри страны. "Укроборонпром" также является успешным примером объединения предприятий одной отрасли. Положительная динамика объемов продаж, производства, прибыли концерна подтверждают правильность принятого президентом решения», - цитируют в пресс-службе Громова.

В ходе совещания по вопросам ОПК, которое проходило в Запорожье, он также отметил, что расширение внутреннего рынка, снижение зависимости от внешних рынков, диверсификация производства и импортозамещение – ключевые задачи, стоящие в настоящее время перед “Укроборонпромом”.

«Мы делаем максимальный акцент на рынках военной продукции, поскольку эта продукция дает максимальный доход. Однако без использования внутреннего рынка существует угроза дестабилизации работы предприятий», - цитируют слова гендиректора в пресс-службе.

Справка УНИАН. ПАО «Мотор Cич» – одно из крупнейших украинских машиностроительных предприятий, производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8/Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 и др., агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование. Предприятие производит детали для 95% эксплуатируемых в России авиационных двигателей.

ГП «Ивченко-Прогресс» входит в состав Государственного концерна «Укроборонпром». Сфера деятельности: проектирование, изготовление, сертификация, ремонт, испытание, доводка и постановка на серийное производство газотурбинных двигателей авиационного и промышленного применения.