Продажи новых легковых автомобилей в Украине продолжают падать

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в июле 2013 года сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,5% - до 17,984 тыс. штук, сообщает ассоциация автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром».

Согласно сообщению, в июле общий объем продаж автотранспортных средств сократился на 16,1%, в том числе автобусов - сократился на 28,8%, коммерческих автомобилей - сократился на 21,3%.

Лидером авторынка в июле 2013 года стал отечественный автопроизводитель ЗАЗ, который по сравнению с июлем прошлого года сократил продажи на 5,4% - до 1,652 тыс. шт., на втором месте Hyundai, также сокративший продажи на 29,2% - до 1,357 тыс. шт., на третьем месте Geely, продажи которой сократились в июле на 10,6% - до 1,347 тыс. шт. по сравнению с июлем прошлого года.

При этом наибольший рост по количеству проданных автомобилей показал "Богдан", увеличивший продажи в июне на 142,4% - до 560 автомобилей.

Как сообщал УНИАН, продажи новых легковых автомобилей в Украине в июне 2013 года сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23% - до 14,887 тыс. штук

Продажи новых автомобилей в Украине в 2012 году снизились, впервые за последние три года, на 1,5% - до 217,403 тыс. единиц.

14 марта 2013 года Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о введении специальных пошлин на импорт автомобилей в размере 6,46% на автомобили с объемом двигателя больше 1000 куб. см, но не более 1500 куб. см, и 12,95% на автомобили с объемом двигателя больше 1500 куб. см, но не более 2200 куб. см.

Верховная Рада Украины 4 июля 2013 года приняла порядок утилизации транспортных средств, снятых с эксплуатации, а также порядок администрирования экологического налога, плательщиками которого определены импортеры транспортных средств, производители транспортных средств для внутреннего рынка и покупатели транспортных средств.

Введение в стране утилизационного сбора привело к увеличению автомобильного рынка Украины в июле по сравнению с маем текущего года на 18%, сообщила информационно-аналитическая группа Auto-Consulting.

Президент Украины Виктор Янукович 2 августа подписал Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уплаты экологического налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств».