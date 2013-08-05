ЮГОК за 7 месяцев увеличил производство агломерата на 11,6% - до 1,4 млн тонн

Крупный украинский производитель сырья для металлургической промышленности Южный горно-обогатительный комбинат (ЮГОК) за 7 месяцев 2013 года увеличил производство агломерата на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,409 млн тонн, сообщили в компании.

Согласно сообщению, за январь-июль 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство концентрата увеличилось на 0,8% - до 6,123 млн тонн.

Производство концентрата в июле т.г. по сравнению с июлем 2012 года увеличилось на 3,9% - до 915 тыс. тонн, а производство агломерата сократилось на 6,7% - до 168 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, ЮГОК за 6 месяцев 2013 года увеличил производство агломерата на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,241 млн тонн.

Производство концентрата за январь-июнь 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сохранилось на том же уровне - 5,2 млн тонн.

Справка УНИАН. «Южный горно-обогатительный комбинат» (г. Кривой Рог, Днепропетровская обл.) является одним из основных производителей железорудного сырья - концентрата и агломерата - в Украине.

В 2012 году ЮГОК увеличил производство железорудного концентрата по сравнению с 2011 годом на 2,3% - до 10,386 млн тонн, а производство агломерата - на 12,3%, до 2,023 млн тонн.