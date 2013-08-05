«Азовсталь» снизила производство проката на 3,5%

Металлургический комбинат «Азовсталь» за 7 месяцев 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года снизил производство проката на 3,5% - до 2,446 млн тонн, сообщила пресс-служба предприятия.

Согласно сообщению, в январе-июле 2013 года производство стали снизилось на 4,8% - до 2,670 млн тонн и производство чугуна снизилось на 4,8% - до 2,308 млн тонн.

В июле 2013 года на предприятии было произведено 390 тыс. тонн стали, 338 тыс. тонн чугуна и 347 тыс. тонн проката, сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, «Азовсталь» за 6 месяцев 2013 года произвел 2,1 млн тонн общего металлопроката, что на 4% меньше, чем за январь-июнь 2012 года, 2,281 млн тонн стали, что на 6,8% меньше показателя за январь-июнь 2012 года. Производство чугуна уменьшилось на 6,5% - до 1,970 млн тонн.

Справка УНИАН. ПАО «Металлургический комбинат «Азовсталь» - современное высокотехнологичное предприятие, производящее широкий спектр металлопродукции: слябы, сортовой и фасонный прокат, рельсы железнодорожные, рельсовые скрепления, квадратную заготовку, толстый лист, продукцию из металлургических шлаков.

Производственные мощности комбината позволяют производить в год более 5,5 млн тонн чугуна, более 6,4 млн тонн стали, в том числе 4,4 млн тонн конвертерной, более 4,4 млн тонн проката. Проектные мощности по производству рельсовых скреплений составляют 285 тыс. тонн в год, помольных шаров - 170 тыс. тонн в год. Предприятие входит в состав группы «Метинвест».

За 2012 год предприятие произвело 4,168 млн тонн общего металлопроката, что на 22% меньше, чем за аналогичный период 2011 года. Производство стали снизилось 17,7% - до 4,593 млн тонн, производство чугуна сократилось на 17,2% - до 4,026 млн тонн.