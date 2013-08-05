Янукович поручил Азарову усовершенствовать закон об утилизации автомобилей

Президент Украины Виктор Янукович подписал поручение относительно совершенствования законодательного регулирования вопросов, связанных с утилизацией транспортных средств, уплатой экологического налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств, и обеспечения экономических интересов владельцев автомобилей.

Об этом сообщает официальный сайт Президента.

Согласно документу, премьер-министр Николай Азаров должен обеспечить подготовку и внесение в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады законопроектов о внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законодательные акты. В них правительство должно предусмотреть защиту прав и экономических интересов владельцев, которые передают на утилизацию транспортные средства, в частности, в части возмещения их стоимости.

Президент акцентирует внимание на устранении чрезмерных требований к субъектам ведения хозяйства, которые намерены осуществлять деятельность по разборке утилизируемых транспортных средств. Речь идет о требованиях относительно наличия в специализированных пунктах системы экологического менеджмента, сертифицированной по стандартам Международной организации по стандартизации (180) серии 1400 или по аналогичному национальному стандарту.

Кроме того, премьеру поручено определить механизм четкого государственного контроля и надзора в сфере хозяйственной деятельности по утилизации транспортных средств в соответствии с требованиями Закона «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности».

Также должен быть определен порядок использования средств, поступивших от уплаты экологического налога за утилизацию.

Согласно документу, правительство должно устранить положения, которые не согласовываются с международными обязательствами Украины, взятыми в процессе вступления во Всемирную торговую организацию. В частности, речь идет о положении относительно особенностей деятельности субъектов ведения хозяйства, которые производят (изготовляют) транспортные средства и берут на себя обязательство обеспечить утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств в порядке и на условиях, определенных законом об утилизации снятых с эксплуатации транспортных средств, а также положений, по которым такие субъекты не являются плательщиками экологического налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 4 июля 2013 года приняла порядок утилизации транспортных средств, снятых с эксплуатации, а также порядок администрирования экологического налога, плательщиками которого определены импортеры транспортных средств, производители транспортных средств для внутреннего рынка и покупатели транспортных средств.

Принятие законов об утилизационном сборе повлечет за собой подорожание автомобилей иностранного производства на 1,5-5 тыс. долл.

Всеукраинская ассоциация автоимпортеров и дилеров (ВААИД) обратилась к Президенту Украины Виктору Януковичу с просьбой наложить вето на принятые 4 июля 2013 года Верховной Радой Украины законопроекты № 0975 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уплаты экологического налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств» и № 0936 «Об утилизации снятых с эксплуатации транспортных средств».

Президент Украины Виктор Янукович 2 августа подписал Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уплаты экологического налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств».

По мнению экспертов, подписание данного закона Президентом будет способствовать росту цен на автомобили и сокращению их импорта в Украину, что приведет к дефициту новых авто осенью.

Один из лидеров украинского автомобильного рынка группа компаний «АИС» уже заявила о намерении прекратить импорт в Украину ряда моделей легковых автомобилей, среди которых Geely SL и MG 550, в связи с возможным введением утилизационного сбора.