Утилизационный сбор приведет к дефициту новых автомобилей - эксперты

Подписание Президентом Виктором Януковичем Закона №421-VII «Об утилизации снятых с эксплуатации транспортных средств» и Закона №422-VII «О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно оплаты экологического налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств» будет способствовать росту цен на автомобили и сокращению их импорта в Украину, что приведет к дефициту новых авто осенью.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе группы компаний "АИС".

"Принятые законы затронут все сегменты автомобильного рынка, все бренды, все модели. Суммы утилизационного налога составят: для новых легковых автомобилей (в зависимости от объема двигателя) – от 4 730 до 30 250 грн; для новых коммерческих, грузовых автомобилей и автобусов (в зависимости от полной массы) – от 8 800 до 14 740 грн", - сообщили в пресс-службе.

При этом эксперты отметили, что до вступления законов в силу на автомобильном рынке будет наблюдаться существенный рост спроса на новые автомобили. Однако осенью, после введения утилизационного сбора и повышения цен на автомобили, компания прогнозирует охлаждение рынка.

"Таким образом, по оптимистичным прогнозам, продажи второго полугодия достигнут уровня первого полугодия этого года", - считают эксперты.

Вместе с тем, "ситуация законодательной неопределённости" привела к сокращению импорта новых автомобилей, начиная с апреля этого года, практически всеми ведущими импортерами.

"В данной ситуации после ажиотажного спроса перед введением утилизационного сбора логично прогнозировать дефицит новых автомобилей", - подчеркнули эксперты.

Как сообщал УНИАН, группа компаний «АИС» планирует прекратить импорт в Украину ряда моделей легковых автомобилей, среди которых Geely SL и MG 550, в связи с возможным введением утилизационного сбора.

Верховная Рада Украины 4 июля 2013 года приняла порядок утилизации транспортных средств, снятых с эксплуатации, а также порядок администрирования экологического налога, плательщиками которого определены импортеры транспортных средств, производители транспортных средств для внутреннего рынка и покупатели транспортных средств.

Принятие законов об утилизационном сборе повлечет за собой подорожание автомобилей иностранного производства на 1,5-5 тыс. долл.

Всеукраинская ассоциация автоимпортеров и дилеров (ВААИД) обратилась к Президенту Украины Виктору Януковичу с просьбой наложить вето на принятые 4 июля 2013 года Верховной Радой Украины законопроекты № 0975 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уплаты экологического налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств» и № 0936 «Об утилизации снятых с эксплуатации транспортных средств».

Президент Украины Виктор Янукович 2 августа подписал Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уплаты экологического налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств».

Справка УНИАН. Группа компаний «АИС» - один из лидеров украинского автомобильного рынка. Основной вид деятельности – продажа новых легковых, коммерческих, грузовых автомобилей, спецтехники и автобусов.