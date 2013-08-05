"Беларуськалий" нашел нового трейдера в Катаре, готового продавать в год до 3 миллионов тонн калийных удобрений белорусского производства, следует из сообщения компании.

Российский "Уралкалий" в конце июля прекратил сотрудничество с "Беларуськалием" в части продаж и решил изменить стратегию, сфокусировавшись на увеличении объемов производства. В связи с этим участники рынка в ближайшее время ожидают снижения цен на калийные удобрения ниже 300 долларов с нынешних 400 долларов за тонну, а также мирового роста производства этого вида удобрений, передает РИА Новости.

"Пятого августа в Дохе (Катар) заключено рамочное соглашение между "Беларуськалием" и катарской компанией по дистрибуции химической и нефтехимической продукции "Мунтаджат" о сотрудничестве по совместной продаже минеральных удобрений", - говорится в сообщении."Реализация данного соглашения является частью новой стратегии продаж "Беларуськалия", объявленной в связи с решением "Уралкалия" об изменении условий ведения бизнеса", - поясняет белорусская компания.