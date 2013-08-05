«Запорожсталь» намерена реконструировать травильное отделение за 700 млн грн

Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь", входящий в международную вертикально-интегрированную горно-металлургическую группу компаний "Метинвест", намерен вложить в реконструкцию травильного отделения в цехе холодной прокатки №1 порядка 700 млн грн.

Об этом сообщил генеральный директор "Запорожстали" Ростислав Шурма в прямом эфире одного из местных телеканалов.

«Это масштабный проект с бюджетом 700 млн грн. В течение ближайших девяти месяцев мы этот проект завершим и он позволит сделать настоящий прорыв, как комбинату, так и городу в вопросе сброса водных ресурсов», - сказал Шурма.

Также, по словам гендиректора, на данный момент на предприятии активно ведется работа по обеспечению соответствия комбината современным экологическим нормам.

Как ранее сообщал УНИАН, «Запорожсталь» в первом полугодии 2013 года увеличила производство металлопроката по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 2,2% - до 1,580 млн тонн с 1,546 млн тонн.

Справка УНИАН. "Запорожский металлургический комбинат «Запорожсталь» с 2012 г. входит в горно-металлургическую группу ”Метинвест”. В июле 2012 года Metinvest B.V., материнская компания одноименной международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы «Метинвест», выкупила у бизнес-группы «Индустриал» контрольный пакет акций «Запорожстали».

Комбинат производит чугун, слябы, разные виды проката. По ряду наименований продукции занимает монопольное положение на национальном рынке.