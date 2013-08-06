ЕС повторно призывает Украину отменить утилизационный сбор и пошлины на авто

Введение в Украине утилизационного сбора на автомобили может негативно повлиять на двусторонние экономические отношения с Европейским Союзом.

Об этом говорится в сообщении представительства ЕС в Украине, которое предоставлено УНИАН.

«Решение Киева ввести подобный закон на своей территории оказывает серьезное влияние на двусторонние экономические отношения. Этот закон является еще одним ударом по экспортерам транспортных средств с ЕС, которым уже был нанесен ущерб необоснованным повышением ввозных пошлин на автомобили в марте. ЕС повторно призывает Украину отменить обе нормы», говорится в сообщении.

В сообщении также подчеркивается, что введение утилизационного сбора на автомобили нанесет еще больший вред экспортерам автомобилей из ЕС, чем другим, поскольку Евросоюз составляет львиную долю в украинском импорте автомобилей.

«Торговые потоки ЕС, которые могут быть потенциально пораженные этим сбором, составляют 250 млн евро - равной стоимости автомобилей, которые ЕС ежегодно экспортирует в Украину», - отмечается в сообщении.

В представительстве ЕС подчеркивают, что Брюссель уже выражал свою обеспокоенность и надежду, что Украина сделает все возможное, чтобы избежать введения этого закона. «Об этом говорится в письме Главы Представительства ЕС в Украине Яна Томбинського, в котором он обратился к Президенту Виктору Януковичу с просьбой наложить вето на этот закон. Также эта тема была поднята во время Диалога по вопросам бизнес-климата между ЕС и Украиной, который состоялся в Киеве 25 июля. ЕС неоднократно заявлял, что этот закон не отвечает обязательствам Украины в рамках ВТО; таким образом несовместимые с принципами ВТО элементы должны быть устранены до 1 сентября. Одновременно, мы также приняли к сведению обращение Президента Украины к Кабинету Министров об этих элементах закона, которые не совместимы с нормами ВТО», - подчеркивают в ЕС.

В сообщении напоминается, что подобный закон, на котором основывается украинский закон, был введен в России. Сейчас он является предметом консультаций в ВТО, инициированных Евросоюзом против России. Украина поддержала действия ЕС в момент подачи запроса в ВТО по проведению консультаций.

«Европейский Союз поддерживает и поощряет - в частности, с помощью соответствующего законодательства, действующего в ЕС, - действия стран в направлении принятия надлежащих мер по охране окружающей среды, включая тех, которые касаются транспортных средств, срок действия которых истек. Однако, ЕС придерживается мнения, что следует избегать принятия мер, вызывающих неправомерную дискриминацию между импортируемыми автомобилями и автомобилями, которые производятся на территории страны. Для того, чтобы соответствовать нормам ВТО, структура сбора не должна приводить к дискриминации среди различных категорий автомобилей, а ее уровень должен быть пропорциональным фактических затрат на утилизацию», - отмечается в сообщении представительства ЕС в Украине.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович 2 августа подписал Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уплаты экологического налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств».

5 августа Янукович подписал поручение по совершенствованию законодательного регулирования вопросов, связанных с утилизацией транспортных средств, уплатой экологического налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств, и обеспечение экономических интересов владельцев автомобилей.

Напомним, с 1 сентября 2012 года Россия ввела утилизационный сбор на импортные автомобили. В ответ, 4 июля 2013 Верховная Рада приняла закон о введении утилизационного сбора на автомобили в Украине.

24 июля Украина заявила о присоединении к консультациям, которые инициировал Европейский Союз в рамках ВТО по вопросу введения Российской Федерацией утилизационного сбора на автомобили.

30 июля Украина заявила о намерении присоединиться к подобным консультаций в Японии.