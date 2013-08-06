Цены производителей промпродукции снизились на 2,9%

В Украине цены производителей промышленной продукции в июле 2013 года по сравнению с июнем снизились на 2,9%, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, в годовом выражении (по сравнению с июлем 2012 года) цены производителей промпродукции снизились на 1,6%, с начала года (июль 2013 года к декабрю 2012 года) рост составил 0,7%.

Как сообщал УНИАН, в Украине цены производителей промышленной продукции в июне 2013 года по сравнению с маем 2013 года снизились на 2,7%, в годовом выражении (по сравнению с июнем 2012 года) цены производителей промпродукции снизились на 1,6%, с начала года (июнь 2013 года против декабря 2012 года) рост составил 3,7%.

Цены производителей промпродукции в Украине в декабре 2012 года по сравнению с декабрем 2011 года выросли на 0,3%.