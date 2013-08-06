Россия снизила экспорт калийных удобрений на 30%

Экспорт российских калийных удобрений в 1-м полугодии 2013 года упал на 28,6% -до 3,11 млн тонн по отношению к аналогичному периоду прошлого года, а в ценовом выражении - на 37% - до 1,13 млрд долларов, следует из опубликованных данных Федеральной таможенной службы, сообщает ИТАР-ТАСС.

Один из крупнейших мировых производителей калийных удобрений и монопольный российский экспортер хлористого калия - ОАО "Уралкалий" - от комментариев отказался.

За первый квартал текущего года экспорт калийных удобрений из РФ, по данным ФТС, составил 1,6 млн тонн, что близко к опубликованной в квартальном отчете "Уралкалия" цифре экспорта в 1,5 млн тонн.

В том же отчете приводилась цитата генерального директора "Уралкалия" Владислава Баумгертнера о том, что компания снизила производство в 1-м квартале, когда спрос на удобрения традиционно падает, и использовала это время для ремонтных работ и расширения мощностей. Второй квартал, по словам Баумгертнера, начинался "динамичным ростом спроса" в связи с приближением периода внесения удобрений.

"Уралкалий" 30 июля объявил о решении прекратить экспортные продажи через "Белорусскую калийную компанию" (его совместное предприятие с белорусским производителем "Беларуськалий") и приостановить программу выкупа своих акций. "Уралкалий" предупредил, что уже во втором полугодии 2013 года цены на хлористый калий могут упасть примерно на 25% - ниже 300 долларов за тонну за счет увеличения компанией производства и продаж удобрений.

Судя по данным ФТС, средняя цена калийных удобрений в первом полугодии 2013 года снизилась до 364 долларов за тонну с 412 долларов в первом полугодии 2012 года.

"Уралкалий" намерен увеличить производство и продажи хлористого калия с 9,1 млн тонн в 2012 году до 10,5 млн тонн в 2013 году, 13 млн тонн в 2014 году и 14 млн тонн в 2015 году.

По данным ФТС, российские предприятия экспортировали в январе-июне 2013 года 5,86 млн тонн азотных удобрений, что на 7,7% больше аналогичного показателя годом ранее. Вместе с тем экспорт смешанных удобрений (содержащих два или три питательных элемента: азот, фосфор и калий) упал на 1,1% до 4,69 млн тонн.

В стоимостном выражении экспорт азотных удобрений за январь-июнь вырос на 7,7% до 1,86 млрд долларов, смешанных - упал на 10,5% до 1,95 млрд долларов.