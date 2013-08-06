Промпроизводство Великобритании выросло на 1,1%

Британские заводы увеличили производство в июне, что привело к росту всех отраслей промышленности, а квартальные результаты оказались самыми сильными более чем за два года, сообщают Вести.ru.

По данным Управления национальной статистики, промышленное производство выросло на 1,1% в июне по сравнению с маем и на 1,2% в годовом выражении.

В июне производство в обрабатывающей промышленности выросло на 1,9% и 2% соответственно.

Примечательно, что все 13 отраслей промышленности выросли одновременно впервые с июня 1992 г.

В квартальном выражении промышленное производство выросло на 0,6%, в то время как производство в обрабатывающей промышленности прибавило 0,8%. Обе эти цифры являются самыми высокими с декабря 2010 г.

В управлении отмечают, что данные по промышленному производству не приведут к пересмотру оценки роста ВВП во II квартале, которая сейчас предполагает рост на 0,6%.

Экономисты, опрошенные Dow Jones Newswires, ожидали роста промышленного производства на уровне 0,6% и 0,8% в месячном и годовом выражении, а рост в обрабатывающей промышленности прогнозировался на уровне 1%.

Данные должны быть с энтузиазмом встречены правительством, так как рост промышленного производства является ключевой частью плана по восстановлению баланса в экономике и снижению зависимости от потребительских расходов в секторе финансовых услуг.

Как сообщал УНИАН, промышленное производство в Украине в июне 2013 года, по сравнению с июнем 2012 года, сократилось на 5,7%, сообщает Государственная служба статистики Украины.

По информации Госстата, по отношению к маю 2013 года зафиксирован рост промпроизводства на 1,6%.

В первом полугодии 2013 года, по сравнению с первым полугодием прошлого года, падение промпроизводства составило 5,3%.