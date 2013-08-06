Прибыль «Укроборонпрома» за полгода выросла до 410 млн грн

Государственный концерн «Укроборонпром» в январе-июне 2013 года увеличил чистую прибыль до 410 млн грн по сравнению с 97,6 млн грн убытка за аналогичный период 2012 года, сообщили УНИАН в пресс-службе «Укроборонпрома» со ссылкой на генерального директора госконцерна Сергея Громова.

По его словам, прибыль предприятий судостроения и морской техники в первом полугодии 2013 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла в 6,3 раза - до 221 млн грн, при этом показатели предприятий авиапрома выросли за указанный период в 1,8 раза - до 143 млн грн с 80 млн грн. В то же время прибыль спецэкспортеров в первом полугодии выросла в 1,45 раза - до 64 млн грн с 44 млн грн.

«Даже глубоко убыточные предприятия ГК продемонстрировали положительную экономическую динамику. Так, производители радиолокационной техники, ПВО, ракетно-артиллерийского вооружения и связи за год преодолели кризис и закончили период с суммарной прибылью 7,5 млн грн в отличие от убытков в 62 млн грн в I полугодии 2012 года", - сообщил Громов.

Также он отметил, что убытки предприятий по производству бронетанковой, автомобильной, инженерной и спецтехники сократились в первом полугодии 2013 года в 10 раз - до 17 млн грн с 173 млн грн убытков в первом полугодии 2012 года. В то же время и предприятия-производители ракет и боеприпасов сократили убытки в первом полугодии в 2 раза - до 11 млн грн с 22 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Государственный концерн «Укроборонпром» в январе-марте 2013 года увеличил чистую прибыль до 50 млн грн по сравнению с 35 млн грн убытка за аналогичный период 2012 года

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» образован с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве.

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