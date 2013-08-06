Введение утилизационного сбора могут отложить – эксперт

Введение утилизационного сбора с автомобилей, запланированное на 1 сентября текущего года, может быть отложено до момента принятия новых изменений в законодательство, которые будут разрабатываться в Кабинете министров в соответствии с поручением Президента Украины.

Об этом в комментарии УНИАН заявил глава Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко.

«Сбор действительно вводится с 1 сентября. Но по поручению Президента, которое определено как неотложное, Кабмину поручено сделать две вещи – убрать коэффициенты, которые есть в сегодняшней редакции закона (о дифференциации сбора в зависимости от объема двигателя - УНИАН), - сказал Назаренко. - Кроме того, Президент поручил исключить из закона моменты, которые не отвечают требованиям ВТО. В частности, относительно экологического сбора с предприятий, которые выпускают автомобили. Простым языком – платить будут все».

В связи с этим Назаренко предположил, что нормы, определенные Президентом, будут разработаны в кратчайшие сроки и приняты на заседании парламента в первые же дни новой сессии.

«Но будет несколько несправедливо, если кто-то 1 сентября уплатит 30 тыс. грн (сбора - УНИАН), а потом быстро внесут изменения, и надо будет платить только 5 тыс. грн. Поэтому, вероятнее всего, какое-то время закон не будет работать. А потом внесут изменения, и закон заработает», - сказал Назаренко, сообщив, что прецеденты уже были.

Вместе с тем, отвечая на вопрос о том, как долго может продлиться вынужденный переходной период – до принятия президентских изменений, Назаренко подчеркнул: «Как долго это продлится – сказать трудно. На первых заседаниях Рады наверняка будут попытки проголосовать эти изменения, хотя я не исключаю попыток саботажа предложений Президента. Однако такой саботаж плох не только в отношении поручения Президента, но и даже подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, поскольку предложенные изменения соответствуют требованиям Евросоюза».

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович 2 августа подписал Закон “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уплаты экологического налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств”. Документ, как ожидается, затронет все сегменты автомобильного рынка, все бренды, все модели. Суммы утилизационного налога составят: для новых легковых автомобилей (в зависимости от объема двигателя) – от 4 730 до 30 250 грн; для новых коммерческих, грузовых автомобилей и автобусов (в зависимости от полной массы) – от 8 800 грн.

6 августа Представительство ЕС в Украине выразило мнение, что введение в Украине утилизационного сбора на автомобили может негативно повлиять на двусторонние экономические отношения с Европейским Союзом. Аналогичную обеспокоенность ранее высказывали Россия и Япония.