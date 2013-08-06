На "Стироле" произошел выброс аммиачного газа, есть пострадавшие

В ходе капитального ремонта завода №1 концерна «Стирол» (Донецкая обл.), который входит в холдинг Ostchem, объединяющий предприятия азотной химии Group DF, произошел выброс газа аммиака, авария уже ликвидирована, но есть пострадавшие, сообщили УНИАН в пресс-службе Ostchem.

"6 августа в ПАО "Концерн Стирол" произошла нештатная ситуация: в 14.30 во время капитального ремонта завода №1 произошел выброс газа аммиака. Аварийно-спасательная служба концерна в течение 20 минут полностью ликвидировала поломку, которая стала причиной выброса, однако на предприятии есть пострадавшие. Специально созданная комиссия приступила к выяснению причин возгорания. Какие-либо угрозы для населения отсутствуют", - отметили в пресс-службе.

Справка УНИАН. Концерн Стирол» основан в 1933 году. Это крупнейший в Украине производитель минеральных удобрений (поставляет на рынок 3% мирового экспорта аммиака и карбамида), полимерных материалов и изделий из них. Предприятие является единственным в Украине производителем вспенивающегося полистирола.

Кроме того, концерн производит лакокрасочные материалы, неорганические кислоты и соли, биологические кормовые добавки для животноводства, лекарственные препараты.

В сентябре 2010 года концерн «Стирол» вошел в холдинг OSTCHEM Group, подконтрольный Group DF украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Таким образом, в состав холдинга OSTCHEM Group входят четыре производителя минеральных удобрений азотной группы – «Ривнеазот», концерн «Стирол», «Таджиказот» в Таджикистане и «Нитроферт» в Эстонии.