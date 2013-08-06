На "Стироле" в результате аварии погибли 5 человек

В ходе капитального ремонта завода №1 концерна «Стирол» (Донецкая обл.), который входит в холдинг Ostchem, объединяющий предприятия азотной химии Group DF, произошла авария, в результате которой погибли пять человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

По ее данным, сейчас на месте аварии работают спасательные службы, продолжается осмотр места происшествия.

На место прибыли прокурор Горловки Олег Колесник, а также следственно-оперативная группа.

По предварительным данным, произошел разрыв аммиакопровода. Уже подтверждена информация о 5 погибших работниках предприятия. Данные уточняются.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК Украины. Прокуратура Горловки осуществляет процессуальное руководство ходом досудебного расследования.

Как сообщал УНИАН ранее, 6 августа в ПАО "Концерн Стирол" возникла нештатная ситуация. «В 14.30 во время капитального ремонта завода №1 произошли выбросы газа аммиака. Аварийно-спасательная служба концерна в течение 20 минут полностью ликвидировала поломку, которая стала причиной выбросов, однако на предприятии есть пострадавшие. Специально созданная комиссия приступила к выяснению причин возгорания. Любые угрозы для населения отсутствуют", - сообщили в пресс-службе Ostchem.

Справка УНИАН. Концерн Стирол» основан в 1933 году. Это крупнейший в Украине производитель минеральных удобрений (поставляет на рынок 3% мирового экспорта аммиака и карбамида), полимерных материалов и изделий из них. Предприятие является единственным в Украине производителем вспенивающегося полистирола.

Кроме того, концерн производит лакокрасочные материалы, неорганические кислоты и соли, биологические кормовые добавки для животноводства, лекарственные препараты.

В сентябре 2010 года концерн «Стирол» вошел в холдинг OSTCHEM Group, подконтрольный Group DF украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Таким образом, в состав холдинга OSTCHEM Group входят четыре производителя минеральных удобрений азотной группы – «Ривнеазот», концерн «Стирол», «Таджиказот» в Таджикистане и «Нитроферт» в Эстонии.