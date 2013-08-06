На «Стироле» пострадали 20 человек

По информации Департамента здравоохранения Донецкой областной государственной администрации по состоянию на 17.50, во время выбросов аммиака на горловском химическом концерне «Стирол» пострадали 20человек.

В городской больнице № 2 находятся 19 человек, еще один – в больнице № 3, сообщает управление информационной политики и по вопросам печати Донецкой облгосадминистрации.

В Горловку для предоставления консультативной помощи прибыла анестезиологическая бригада Областного центра медицинской помощи и медицины катастроф.

Во время аварии, по предварительной информации, погибли пять работников предприятия.

Напомним, выбросы аммиака произошли на концерне «Стрирол» сегодня, 6 августа, в 14.20. Ранее сообщалось, что погибли 5 человек.

Как сообщал УНИАН, мэр Горловки Евгений Клеп после аварии на предприятии концерна «Стирол» поручил специалистам сектора экологии замерять выбросы вредных веществ в атмосферу.

По предварительным данным, на заводе произошел разрыв аммиакопровода.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

Справка УНИАН. Концерн «Стирол» основан в 1933 году. Это крупнейший в Украине производитель минеральных удобрений (поставляет на рынок 3% мирового экспорта аммиака и карбамида), полимерных материалов и изделий из них. Предприятие является единственным в Украине производителем вспенивающегося полистирола.

Кроме того, концерн производит лакокрасочные материалы, неорганические кислоты и соли, биологические кормовые добавки для животноводства, лекарственные препараты.

В сентябре 2010 года концерн «Стирол» вошел в холдинг OSTCHEM Group, подконтрольный Group DF украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Таким образом, в состав холдинга OSTCHEM Group входят четыре производителя минеральных удобрений азотной группы – «Ривнеазот», концерн «Стирол», «Таджиказот» в Таджикистане и «Нитроферт» в Эстонии.