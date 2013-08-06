ММК им. Ильича сократил производство металлопроката на 8,8%

Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича (ММК им. Ильича), по оперативным данным, за 7 месяцев произвел 2,5 млн тонн общего металлопроката, что на 8,8% меньше, чем за январь-июль 2012 года.

Об этом УНИАН сообщили на предприятии.

По данным источника, в январе-июле комбинат выплавил 2,99 млн тонн стали, что на 7,5% меньше показателя за аналогичный период 2012 года.

За отчетный период ММК им. Ильича произвел 2,78 млн тонн чугуна – на 1,1% больше.

В июле ММК им. Ильича произвел 359 тыс. тонн общего проката, 418 тыс. тонн стали, 418 тыс. тонн чугуна.

Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича по итогам 2012 года произвел 4,329 млн тонн общего металлопроката, что на 17% меньше, чем за 2011 год. Комбинат выплавил 5,15 млн тонн стали, что на 16% меньше, производство чугуна снизилось на 12,8% - до 4,517 млн тонн.

Справка УНИАН. ПАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» входит в металлургический дивизион группы «Метинвест».

Комбинат полного металлургического цикла производит плоский прокат и трубы из углеродистых, низколегированных и легированных сталей различного назначения: горячекатаные плиты и толстые листы, предназначенные для изготовления магистральных труб, морских судов, сосудов, работающих под давлением, мостовых конструкций, других металлоконструкций.