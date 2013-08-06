Горно-обогатительные комбинаты отчитались за 7 месяцев
СевГОК за 7 месяцев увеличил производство железорудного концентрата на 1,7% - до 8,74 млн тонн
Одно из крупнейших горнодобывающих предприятий Европы «Северный горно-обогатительный комбинат» (СевГОК, Кривой Рог), по оперативным данным, за 7 месяцев 2013 года увеличил производство железорудного концентрата по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 1,7% - до 7,74 млн тонн.
Об этом УНИАН сообщили на предприятии.
Согласно предоставленной информации, за указанный период СевГОК произвел 6,34 млн тонн окатышей, что на 2,8% меньше, чем за январь-июль 2012 года.
В июле объемы производства железорудного концентрата на СевГОКе составили 1,27 млн тонн, окатышей –1,0 млн тонн.
СевГОК за 2012 г. увеличил производство железорудного концентрата на 0,9% - до 14,558 млн тонн.
Справка УНИАН. ПАО «Северный горно-обогатительный комбинат» – одно из крупнейших горнодобывающих предприятий Европы с завершенным циклом подготовки сырья для металлургической промышленности: железорудного концентрата и окатышей. Годовая производственная мощность комбината составляет более 13,3 млн тонн железорудного концентрата и свыше 11 млн тонн окатышей.
СевГОК входит в Горнорудный дивизион группы «Метинвест».
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Полтавский ГОК за 7 месяцев увеличил производство железорудного концентрата на 12% — до 7,54 млн тонн
Полтавский горно-обогатительный комбинат (г. Комсомольск Полтавской области) в январе-июле 2013 г. произвел 7,54 млн тонн железорудного концентрата, что на 12% больше, чем за аналогичный период 2012 года.
Об этом УНИАН сообщили на предприятии.
За отчетный период на комбинате было произведено 6,19 млн тонн окатышей, что на 11,8% больше, чем по итогам января-июля 2012 г.
В июле на ПолтГОКе объемы производства железорудного концентрата составили 1,1 млн тонн, окатышей – 940 тыс. тонн.
Полтавский ГОК в 2012 году увеличил производство железорудного концентрата на 3% — до 11,83 млн тонн, производство окатышей снизилось на 1,2% - до 9,69 млн тонн.
Справка УНИАН. ОАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат» (г. Комсомольск Полтавской области) - крупнейший экспортер железорудных окатышей среди ГОКов стран СНГ.
97,34% акций Полтавского ГОКа принадлежит фирме Ferrexpo AG (Швейцария).
Ferrxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG. Компания зарегистрирована на Лондонской фондовой бирже в июне 2007 года под тикером FXPO.
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ЦГОК за 7 месяцев нарастил производство железорудного концентрата на 6,1% - до 3,94 млн тонн
Центральный горно-обогатительный комбинат (ЦГОК, Кривой Рог), по оперативным данным, в январе-июле нарастил производство железорудного концентрата на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 3,94 млн тонн.
Об этом УНИАН сообщили на предприятии.
Согласно предоставленной информации, производство окатышей за указанный период составило 1,36 млн тонн, что на 0,8% больше, чем за 7 месяцев 2012 г.
В июле т. г. ЦГОК произвел 538 тыс. тонн железорудного концентрата и 214 тыс. тонн окатышей.
ЦГОК за 2012 г. нарастил производство железорудного концентрата на 3,3% - до 6,39 млн тонн, производство окатышей составило 2,313 млн тонн - на 4,5% больше, чем в 2011 г.
Справка УНИАН. ПАО «Центральный горно-обогатительный комбинат» – единственное предприятие в Украине, которое одновременно использует открытый и подземный способы добычи руды, а также перерабатывает отходы обогащения. Предприятие специализируется на добыче, переработке и производстве сырья для металлургической промышленности – окатышей и железорудного концентрата.
Годовая производственная мощность комбината составляет более 5,9 млн тонн железорудного концентрата и свыше 2,2 млн тонн окатышей.
ЦГОК входит в Горнорудный дивизион группы «Метинвест».
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Ингулецкий ГОК за 7 месяцев увеличил производство железорудного концентрата на 0,4% – до 8,05 млн тонн
Ингулецкий горно-обогатительный комбинат (ИнГОК, Кривой Рог) в январе-июле произвел 8,05 млн тонн железорудного концентрата, что на 0,4% больше, чем за 7 месяцев 2012 г.
Об этом УНИАН сообщили на предприятии.
В июле 2013 г. объемы производства концентрата на ИнГОКе составили 1,14 млн тонн.
Ингулецкий ГОК в 2012 году сократил производство железорудного концентрата на 3,7% – до 13,58 млн тонн.
Справка УНИАН. ПАО «Ингулецкий ГОК» специализируется на добыче и переработке железистых кварцитов Ингулецкого месторождения, расположенного в южной части Криворожского железорудного бассейна, производя два вида железорудного концентрата с содержанием железа 63,7% и 67,5%.
Производственная мощность предприятия – 14 млн тонн железорудного концентрата в год. ИнГОК использует передовые технологии флотационного обогащения, которые на сегодняшний день в Украине являются уникальными.
ИнГОК входит в горнорудный дивизион Группы «Метинвест».
«Метинвест» – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Основными акционерами «Метинвест» являются Группа СКМ (71,25%) и Смарт-Холдинг (23,75%) совместно управляющие Компанией.
ООО «Метинвест Холдинг» – управляющая компания Группы «Метинвест».