Горнорудная компания Ferrexpo сократила прибыль на 14,4%

Крупнейший в СНГ производитель и экспортер сырья для металлургической промышленности швейцарская горнорудная компания Ferrexpo, контролирующая в Украине Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты, завершила первое полугодие 2013 года с показателем чистой прибыли на уровне 126 млн долл., что на 14,4% меньше аналогичного откорректированного показателя прошлого года.

Об этом говорится в отчете компании, размещенном на сайте Лондонской фондовой биржи.

Вместе с тем, показатель EBITDA за первое полугодие вырос на 0,9% - до 244 млн долл. В свою очередь прибыль до налогообложения сократилась на 12,3% - до 150 млн долл. Валовая выручка компании в первом полугодии составила 774,7 млн долл., что на 5,9% больше показателя первого полугодия прошлого года.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинги Ferrexpo на уровне «В» с негативным прогнозом, что отражает умеренные ожидания по показателю отношения корпоративного долга к EBITDA при адекватной ликвидности и существенной денежной выручке. Кроме того, агентство присвоило рейтинг «В» ожидаемым облигациям Ferrexpo на 500 млн долл., хотя и ухудшило уровень возвратности активов до «3» с «4», определив его на отметке 50-70% в случае объявления корпоративного дефолта.

В первом полугодии Ferrexpo увеличила производство окатышей из собственного сырья на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 5,085 млн тонн с 4,653 млн тонн. Общее производство окатышей, включая произведенные из сырья третьих сторон, за первое полугодие увеличилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 5,246 млн тонн с 4,725 млн тонн.