«Карпатнафтохим» получил из бюджета более 1 млрд грн задолженности по НДС

Нефтехимическому предприятию «Карпатнафтохим» (Калуш, Ивано-Франковская обл.), владельцем которого является нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», возмещено из государственного бюджета более 1 млрд грн задолженности по налогу на добавленную стоимость (НДС).

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе «Карпатнафтохима».

По данным пресс-службы, проведен большой объем работы по максимальному погашению предприятию существующей задолженности по НДС.

«Сегодня можно констатировать, что сумма НДС, которая была возможна к возмещению, нашему предприятию возвращена в полном объеме», - сообщает пресс-служба.

Сейчас продолжается работа по подтверждению и возмещению сумм НДС, которые были заявлены «Карпатнафтохимом» за текущий период.

Как сообщал УНИАН, 18 апреля Кабинет министров Украины и крупнейшая частная российская нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» подписали меморандум о возобновлении работы нефтехимического предприятия «Карпатнафтохим». Согласно документу, правительство взяло на себя обязательство предоставить предприятию поддержку, а владельцы - в течение трех месяцев его запустить. Срок действия меморандума - до 30 апреля 2016 г.

Справка УНИАН. ООО «Карпатнафтохим» - единственное отечественное предприятие-производитель суспензионного поливинилхлорида, одно из крупнейших предприятий нефтехимического комплекса Украины и бюджетообразующее для Ивано-Франковской области.