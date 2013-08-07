В Украине запрещена реализация продукции торговой марки «Интерлайн»

Государственная инспекция Украины по вопросам защиты прав потребителей ввела запрет на реализацию в Украине китайской электробытовой техники торговой марки «Интерлайн», импортером которой для сетей «Эпицентр» и «Эльдорадо» является ООО «КП Эмир».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госпотребинспекции.

В Госпотребиспекции отмечают, что решение принято из-за того, что в результате проверки продукции «Интерлайн» в Киеве установлено, что она не соответствует законным требованиям по качеству продукции.

Госпотребинспекция обратилась в Генпрокуратуру по поводу невыполнения торговыми сетями запрета на продажу китайской продукции Interline

Как передает корреспондент УНИАН, глава Госпотребинспекции Сергей Орехов сказал на брифинге, что ведомство обратилось в Генеральную прокуратуру по поводу невыполнения торговыми сетями «Эпицентр» и «Эльдорадо», а также предприятиями, осуществляющими торговлю через Интернет, запрета на продажу китайской бытовой электротехники Interline.

«Несмотря на это (введение запрета - УНИАН), вышеуказанные торговые сети (Эпицентр и Эльдорадо - УНИАН) продолжают реализовывать запрещенную продукцию. Поэтому мной было направлено обращение и материалы генеральному прокурору Украины с целью наведения порядка на рынке и привлечения к ответственности виновных... Эти сети, «Эпицентр» и «Эльдорадо», грубо нарушили закон Украины, нарушили и предписание о запрете реализации этой продукции. Этой продукции реализуется на 50-70 миллионов гривень в месяц на территории Украины», - сказал Орехов.

Он отметил, что Госпотребинспекция провела проверку продажи техники «Interline» по всей территории Украины и несмотря на запрет, ее реализация продолжается в Ивано-Франковской, Сумской, Черниговской, Черновицкой, Киевской областях.

Орехов отметил, что Госпотребинспекция установила, что продукция «Interline» является контрафактной.

«Это контрафактная и контрабандная продукция, которая подрывает нашего отечественного производителя... Качество продукции китайское, а продается потребителю по цене японской», - сказал Орехов.

Он отметил, что в основном в Украине под торговой маркой «Interline» реализуются более 200 моделей электробытовых приборов: вытяжки газовой поверхности, электродуховые шкафы, варочные поверхности.

Как сообщал УНИАН, Государственная инспекция по защите прав потребителей Украины в 2012 году приняла 92 тыс. обращений от граждан, из которых 84% решены в пользу потребителей.