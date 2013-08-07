Первые выводы комиссии об аварии на «Стироле» будут до конца недели

Первые выводы правительственной комиссии об аварии на заводе концерна «Стирол» будут до конца текущей недели.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге министр экологии и природных ресурсов Олег Проскуряков.

«Я думаю, что до конца недели будут первые выводы комиссии», - сказал Прокуряков.

Он отметил, что на основании этих выводов будет принято решение о проведении расширенного заседания Кабинета министров, о котором сообщил сегодня премьер-министр Украины Николай Азаров.

Также Проскуряков подчеркнул, что завод по производству аммиака, где произошел выброс, был остановлен на капитальный ремонт.

Как сообщал УНИАН, 6 августа во время ремонтных работ на заводе концерна «Стирол» в Горловке произошел выброс аммиака. 5 человек погибли и 22 - пострадали.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

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